Italiaanse voorzitter duidelijk: "Dit seizoen is gedaan, het virus is als de pest"

"Het seizoen is gedaan", is de krachtige opener van Brescia-voorzitter Massimo Cellino in een interview met een Italiaans krant. Hij vergelijkt het virus met de pest en ziet het niet meer goedkomen met het voetbal in Italië dit seizoen

Pessisme of realisme van Cellino? Hij ziet het in elk geval niet meer goedkomen met de Italiaanse Serie A. "Dit seizoen is gedaan, laat ons volgend seizoen opnieuw beginnen. We moeten niet denken aan wanneer we opnieuw zullen beginnen, maar aan overleven. Wees realistisch!", is hij heel scherp. Brescia staat op de laatste plaats in de Serie A. De club van spits Mario Balotelli zou naar alle waarschijnljkheid zakken naar de Serie B, maar niet als alles zo blijft voor volgend seizoen. "Als iemand deze vervloekte scudetto wil, mag hij hem nemen. Het is voorbij. En ik zeg dit niet omdat Brescia op de laatste plaats staat", is Cellino duidelijk.