Melo bekent tactiek van Braziliaanse nationale ploeg: "We spraken af dat we Messi om de beurt een schop zouden geven"

Felipe Melo zal de geschiedenisboeken ingaan als regelrechte beenhouwer. De bikkelharde verdediger vocht ook enkele duels uit met Lionel Messi. En er was zelfs een tactiek om de Argentijnse ster uit de wedstrijd te houden.

De 22-voudig Braziliaanse international vocht enkele interlands uit tegen het Argentinië van Lionel Messi. Ook FC Barcelona kwam bij zijn clubs - dat zijn onder meer Juventus, Inter, RCD Mallorca en UD Almeria - over de vloer.

Maar vooral de Braziliaanse nationale ploeg had een tactiek om De Vlo uit de wedstrijd te houden. “We spraken af dat we hem om de beurt een schop zouden geven”, bekent Melo bij Clarin. “Het was simpelweg onmogelijk om op een andere manier op hem te verdedigen.”

Hij is simpelweg de beste speler. Cristiano Ronaldo? Messi is veel completer

“Het waren geen overtredingen die hem moesten blesseren”, gaat de verdediger verder. “Het was vooral de bedoeling om hem uit zijn concentratie te halen. Hij is simpelweg de beste speler. Cristiano Ronaldo? Messi is veel completer.”