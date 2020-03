KNVB laat zich uit over verderzetting Nederlandse competities: "Er zijn drie scenario's mogelijk"

De KNVB heeft zich uitgesproken over de verderzetting van de Nederlandse competities. Er zouden drie scenario's mogelijk zijn. Eén van deze scenario's is om de competities pas na 30 juni uit te spelen.

De sportwedstrijden in Nederland vallen buiten het besluit om evenementen en bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Daarom zal er normaal voor 6 april een beslissing genomen worden over de Eredivisie en andere Nederlandse competities.

Volgens Jeroen Kapteijns, journalist bij De Telegraaf, zouden drie scenario's mogelijk zijn. Eén optie is dat de competities uitgespeeld worden voor 30 juni (tot juni zonder publiek). Een andere optie is dat de competities worden uitgespeeld na 30 juni, maar zo'n beslissing hangt af van de uitkomsten van de UEFA-kalenderwerkgroep. De laatste optie is om de competitie niet uit te spelen.