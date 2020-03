Waar speelt Radja Nainggolan volgend seizoen?

De Belg weet nog steeds niet hoe zijn toekomst eruit zal zien. Hij wordt uitgeleend aan Cagliari dit seizoen en er is geen aankoopoptie. hij behoort nog steeds tot Inter, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de Belg weer zal terugkeren naar de club.

Financieel gezien lijkt een definitieve transfer ook voor Cagliari geen optie te zijn. Dit zou dus nieuwe mogelijkheden kunnen openen voor Nainggolan. Hij zou een nieuwe club en een nieuwe competitie kunnen ontdekken of zou hij een terugkeer naar België overwegen?

Op 31-jarige leeftijd nadert hij langzaam zijn laatste jaren als topvoetballer, maar één ding is duidelijk voor de speler: "Het is nooit meer bij mij opgekomen om in België te spelen, omdat ik heel snel aan de kant werd gezet. Ik blijf liever in Italië, want daar ben ik al 15 jaar en een verhuizing zou toch al moeilijk zijn (in verband met de gezondheid van zijn vrouw)", vertelde Nainggolan op Vier.

Nainggolan had zijn debuut gemaakt bij Germinal Beerschot, maar hij slaagde er niet in om door te breken bij de A-kern en hij besloot op zijn 17e naar Italië te trekken. Daar speelde hij al voor Piacenza, Cagliari, AS Roma en Inter.