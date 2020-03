Geweldig nieuws uit Nederland: Abdelhak Nouri na twee jaar en negen maanden opnieuw wakker

Vanuit Nederland kwam vandaag geweldig nieuws. Abdelhak Nouri zou na twee jaar en negen maanden namelijk uit zijn coma zijn. Volgens zijn broer communiceert hij met zijn wenkbrauwen.

Nouri lag bijna drie jaar in een coma, omdat hij tijdens een oefenwedstrijd met Ajax tegen Werder Bremen onwel werd en daarbij hersenschade opliep. Nu zou hij volgens zijn familie opnieuw wakker zijn.

De familie van de 22-jarige voetballer gaf meer uitleg. "Hij is nog erg afhankelijk. Hij probeert te communiceren door met zijn wenkbrauwen te fronsen, maar het is echt topsport voor hem", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.