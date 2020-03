🎥 Aanvoerders uit Eredivisie pakken uit met knappe actie

In de Eredivisie wordt steeds meer rekening gehouden met het scenario waarbij de competitie niet meer wordt hervat. Er zou ook geen kampioen worden gekroond.

Maar ook in Nederland beseft men op dit moment dat voetbal op dit moment bijzaak is. De aanvoerders van de achttien clubs uit de Eredivisie stuurden een knap filmpje de wereld in.

Onder het motto ‘Normaal klappen jullie voor ons, nu klappen wij voor jullie’, applaudisseerden ze voor alle mensen die getroffen zijn door het coronavirus.