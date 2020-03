Rode Duivel maakt van de quarantaine gebruik om aan zijn explosiviteit te werken

Hoewel de training bij sommige clubs nog niet is hervat, hebben sommige spelers besloten om zelf opnieuw te beginnen trainen om zo fit te blijven. Ook Yannick Carrasco heeft deze beslissing genomen.

Het coronavirus zorgt ervoor dat het overgrote deel van de kampioenschappen en trainingen is opgeschort. Sommige teams hebben echter oefeningen gegeven om de spelers thuis in vorm te houden.

Yannick Carrasco maakte gebruik van de zon om te trainen in zijn tuin. In een video dat hij op Instagram had gezet, liep de Rode Duivel verschillende lengtes om zijn sprint te testen. In afwachting van de heropening van Atlético's trainingscentrum traint Carrasco aan zijn explosiviteit.