Was Messi even in Brussel vrijdagochtend? Zijn privéjet alleszins wel!

Was stervoetballer Lionel Messi vrijdagochtend even in ons land? De privéjet van de Argentijn alvast wel. Het toestel was onderweg naar Tenerife maar landde twee keer op Zaventem, minstens één keer om een noodlanding te maken.

De eerste keer landde het vliegtuig rond 9:10 uur op Zaventem om een nog onbekende reden. Even later vertrok het opnieuw, maar moest de piloot rechtsomkeer maken omdat er iets mis was met het landingsgestel van het voertuig. Om 11u05 landde het toestel een tweede keer op Brussels Airport. Of Messi zelf in het vliegtuig zat, is niet duidelijk. Dat het vliegtuig van Messi is, alvast wel. Op de staart heeft de huidige Ballon d'Or-winnaar zijn rugnummer 10 laten zetten en op de trappen richting de deur staan de namen van zijn kinderen en vrouw. De Argentijn zou zo'n 12 miljoen euro gespendeerd hebben aan de privéjet.