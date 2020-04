Nog 1A-club zet heel zijn spelerskern op technische werkloosheid: "Realiteit is dat geen enkel economisch model hier tegen bestand is"

We hadden het al voorspeld: er zullen nog clubs volgen die hun spelers op technische werkloosheid zullen zetten. Na Waasland-Beveren heeft nu ook Cercle Brugge beslist om zijn spelerskern op technische werkloosheid te zetten. Groen-zwart gaf meer uitleg.

De realiteit valt niet te ontkennen: de wereld blijft in de greep van de coronavirus-pandemie. Het aantal zieken blijft toenemen, het aantal doden blijft stijgen. De economische weerslag wordt alleen maar groter.

De gevolgen van de pandemie laten zich ook hard voelen in de voetbalwereld: het Europees kampioenschap is uitgesteld, er heerst ongerustheid op de internationale transfermarkt, nationale kampioenschappen zijn geschorst of voortijdig beëindigd.

In België heeft de raad van bestuur van de Pro League op donderdag 2 april aan de algemene vergadering het advies gegeven om de voetbalcompetitie 2019-2020 per direct stop te zetten. Dat advies brengt voor elke betrokken partij heel veel vragen met zich mee. De enige zekerheid op dit moment is dat geen enkel economisch model tegen de impact van deze crisis bestand is.

Daarom heeft de raad van bestuur van Cercle Brugge beslist om, na de meeste werknemers van de vereniging, ook alle spelers tijdelijk op technische werkloosheid te zetten. Die uitzonderlijke maatregel moet ertoe bijdragen dat de continuïteit van Groen-Zwart gegarandeerd blijft.

Het belangrijkste in deze moeilijke tijden blijft evenwel de gezondheid van iedereen en de zorg voor zij die nu lijden. Dat is ook de grootste bekommernis van Cercle Brugge. We moeten en zullen deze zware beproeving samen doorstaan. WE BEAT AS ONE!