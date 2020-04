60-jarige clubarts van Stade Reims test positief op corona en pleegt zelfmoord

Droef nieuws vanuit de Franse hoogste voetbalklasse. Bernard Gonzalez, de clubarts van Stade Reims, heeft zich van het leven beroofd.

Bernard Gonzalez heeft zich op 60-jarige leeftijd van het leven beroofd, berichtte de Franse krant le Parisien zondagavond. De clubarts van Stade Reims, de Franse eersteklasser waar Thomas Foket (ex-KAA Gent) aan de slag is, was besmet met het coronavirus. Dat liet Gonzalez weten in zijn afscheidsbrief, net zoals dat de zelfdoding en de besmetting aan elkaar zijn gerelateerd.

"Ik heb vorige week nog met hem gepraat en toen is het thema (zijn besmetting, nvdr.) nooit ter sprake gekomen", legde iemand van de club uit bij de krant. "Het is onbegrijpelijk, wat een drama."