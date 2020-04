Voorstel van La Liga tot technische werkloosheid doet de Spaanse spelersvakbond steigeren

Net zoals in de rest van Europa is men in Spanje op zoek naar een oplossing voor de zware financiële kater die de coronacrisis kan veroorzaken bij de profclubs.

In België adviseerde de Pro League om spelers niet op technische werkloosheid te zetten. Hun Spaanse tegenhanger, la Liga, adviseerde het tegenovergestelde. Er werd al met de spelersvakbond vergaderd en die is niet te spreken over dat voorstel. De voetballers zouden wel bereid zijn om afstand te doen van een deel van hun loon, maar technische werkloosheid is een brug te ver volgens de vakbond. "De spelers gaan geen afstand doen van hun arbeidsrechten", aldus de organisatie die de belangen van de spelers behartigt. Bij sommige clubs zijn spelers al bereid om een deel van hun loon te laten vallen. Zo bespaart FC Barcelona 70% op de lonen van Lionel Messi en zijn ploegmakkers.