Jackpot voor Sint-Truiden: Stuttgart licht aankoopoptie op Japanse middenvelder

VfB Stuttgart heeft de aankoopoptie op Wataru Endo gelicht. De Japanse middenvelder speelde dit seizoen op uitleenbasis voor de Duitsers.

Sint-Truiden haalde de 27-jarige middenvelder in de zomer van 2018 weg bij Urawa Red Diamonds in zijn thuisland. Vorig seizoen kwam hij 28 keer in actie voor de Kanaries, dit jaar speelde hij al veertien keer voor Stuttgart, dat in de Duitse tweede klasse voetbalt.

Die Roten hebben nu de aankoopoptie in zijn contract gelicht. Sint-Truiden zou zo’n 1,7 miljoen euro mogen bijschrijven op de bankrekening. Met Orel Mangala speelt er momenteel één Belg voor Stuttart.