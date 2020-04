Het rapport van de redactie: 8 in 1B - Lokeren gebuisd over de hele lijn

Het voetbal ligt dan wel stil tijdens de coronacrisis, onze redactie bleef draaien. Aan de hand van de huidige algemene stand, deelden we de 1B-clubs hun rapport uit. Vandaag is het aan het nummer 8: Sporting Lokeren.

Transfers

21 nieuwe spelers! Waaronder veel te weinig offensieve slagkracht. De twee Japanners die het verschil moesten komen maken waren op een gegeven moment zelfs niet speelgerechtigd... Het was Fawlty Towers op Lokeren dit seizoen. Grote namen als Jelle Van Damme en Seth De Witte kwamen dan wel, maar er werd nooit gedacht aan het evenwicht in de ploeg.

Giorge Beridze werd topschutter met 7 doelpunten. 24 gemaakte goals en 47 geïncasseerd, dan heb je niet goed gekeken naar wat je nodig hebt in 1B. De bijkomende financiële problemen hingen ook een heel seizoen als een donkere schaduw boven de ploeg.

Waar kon het beter?

Waar niet? Zowel op bestuursniveau als op sportief niveau trok het op weinig. Stijn Vreven bracht wel wat beterschap, maar ook hij kon niet toveren met het voor handen zijnde materiaal. In ieder geval bracht hij de vechtlust terug, want die was ook schrijnend te noemen.

Maar het ergste was wat er de laatste maanden gebeurde. Geen geld meer en een faillissement hangt hen al weken boven het hoofd. Voorzitter en eigenaar Louis De Vries weert zich als een duivel in een wijwatervat, maar de communicatie richting fans liet dikwijls te wensen over. Of ze hun proflicentie gaan krijgen, is een heel grote vraag.

Prognose versus realiteit

Wij hadden Lokeren niet als topfavoriet gezet, maar wel als quasi zekerheid voor een plekje in de top zes. Tja, een mens kan zich vergissen... Veel mensen hebben zich miskeken op de samengestelde kern.