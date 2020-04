Bayern München wil Duitse legende aanstellen als assistent van Hansi Flick

Hansi Flick volgde begin november Niko Kovač op als hoofdcoach van Bayern München. De ex-speler van Der Rekordmeister deed het lang niet onaardig en werd beloond met een contract tot juni 2023.

Bij Bayern wil men nu Miroslav Klose promoveren tot assistent van Flick. Klose speelde zelf 150 wedstrijden voor Bayern tussen 2007 en 2011 en traint er sinds 2018 de U17. Dat schrijft TZ. In 2016 hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak.

Klose speelde 137 interlands voor de Duitse nationale ploeg, waar Flick tussen 2006 en 2017 bij betrokken was: eerst als assistent, later als sportief directeur. In 2014 wonnen ze samen het WK. De twee kennen elkaar dus erg goed.