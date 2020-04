Mpoku geeft broertje Sambi Lokonga transferadvies: "Dan kan hij naar het buitenland"

Ex-Standard-aanvaller Paul José Mpoku is zoals bekend de oudere broer van Anderlecht-middenvelder Albert Sambi Lokonga. Mpoku fungeert ook als een soort makelaar voor zijn broer.

In een gesprek met Sport/voetbalmagazine sprak Mpoku over zijn broertje. “Albert is nog niet zo bepalend als hij zou willen, maar hij is dan ook als zuivere nummer zes opgeleid. Hij speelt nu net iets hoger en maakt daar enorme progressie. Hij beschikt over een fantastisch afstandsschot, in de toekomst gaat hij veel vaker scoren.”

Maar waar ligt die toekomst van Sambi Lokonga? “Ik zou graag hebben dat hij nog twee seizoenen bij Anderlecht blijft. Als ze volgend jaar een Europees ticket versieren, kan hij zich daar tonen om een transfer naar het buitenland af te dwingen.”