"Minstens zes clubs uit 1A waren geïnteresseerd" - Heeft Westerlo een van de zomertransfers van het jaar gedaan?

Westerlo heeft zich deze week versterkt met Nacho Ferri. De 20-jarige Spaanse spits komt definitief over van Eintracht Frankfurt, dat hem vorig seizoen nog had uitgeleend aan KV Kortrijk.

Bij de Kerels maakte Ferri indruk, ondanks de sportieve malaise van de club. In een moeilijk seizoen scoorde hij acht keer en gaf hij twee assists – cijfers die hem op de radar brachten van meerdere Belgische eersteklassers.

Toch wist Westerlo hem te overtuigen van hun project. De club ziet in hem niet zomaar een vervanger van Matija Frigan, maar een potentiële partner in de aanval. Frigan is nog steeds speler van Westerlo, al blijft zijn toekomst onzeker.

Volgens vicevoorzitter Hasan Cetinkaya wilden minstens zes Belgische clubs voor Ferri, maar koos hij bewust voor Westerlo. “Hij vult Frigan perfect aan. We hebben hem niet gehaald in functie van een vertrek, maar om onze aanval te versterken.”

Ferri is een spits met gelijkaardige kwaliteiten als Islam Slimani, die vorig seizoen voor Westerlo uitkwam: groot, sterk in de lucht, behoorlijk snel voor zijn lengte (1,92 meter) en met een enorme werkkracht.

Met Ferri wil Westerlo dit seizoen eindelijk de stap zetten richting de top zes. De verwachtingen rond de jonge Spanjaard zijn hoog.