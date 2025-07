Voormalig Rode Duivel doet huiveringwekkend verhaal uit de doeken: "Leefde op 250 euro per maand"

Voormalig Rode Duivel Danny Boffin heeft na zijn rijkgevulde voetbalcarrière een financieel drama beleefd dat hem tot op het bot heeft geraakt. De ex-speler van onder andere Anderlecht, STVV en Metz ging door een hel.

De kiem van die problemen ligt in een investering in historische panden in Rijsel, kort na zijn periode bij het Franse Metz. Boffin en enkele ploegmaats werden verleid door een fiscaal aantrekkelijke constructie. “We betaalden facturen voor renovaties die nooit zijn uitgevoerd. De bank betaalde in Frankrijk automatisch, zonder dat wij iets wisten.”

Samen met spelers als Nenad Jestrovic en Gunter Vandenhoven verloor hij zo een fortuin. “Toen ik terugkeerde naar België, stond er letterlijk niets meer op mijn rekening", zegt hij in HBvL.

Door juridische kosten en onophoudelijke nieuwe schulden zag hij ook zijn laatste hoop verdwijnen. “Op een bepaald moment kostte het me 15.000 euro om het dossier nog maar te openen. En dan duikt er weer een factuur op van 20.000 euro…”

Boffin geraakte zelfs op een leefloon en moest met 250 euro per maand rondkomen. “Ge valt dieper dan ge hoog gestaan hebt. Al mijn rekeningen zijn geblokkeerd geweest.” Zelfs zijn premies van het WK in 2002 zag hij nooit. Alles ging naar schuldeisers. De gebouwen waarin hij ooit had geïnvesteerd, werden hem afgepakt. Van de hemel naar de hel, zo omschrijft hij het zelf treffend.

Ook zijn privéleven kreeg zware klappen. Zijn huwelijk liep op de klippen, en ook in zijn nadagen als speler zag hij steeds minder perspectief. “Ik heb een miljoen euro verloren, en mijn huwelijk erbij. Maar ik bleef geloven dat het goed zou komen.”

Vandaag leeft Boffin met de herinneringen – en de wonden – van zijn carrière. In zijn huis hangen foto's met Ronaldo, Ronaldinho en Gianluca Vialli. Maar achter die beelden schuilt het verhaal van een man die op het veld alles gaf, en naast het veld bijna alles verloor. “Mensen zeggen: ‘Boffin heeft zijn geld vergokt’. Omdat ik een jaar boven het casino woonde. Ze kennen de waarheid niet.”