Na zijn uitleenbeurt aan Standard: Union heeft een beslissing genomen over de toekomst van Amani Lazare

Amani Lazare heeft Standard niet weten te overtuigen om hem na zijn uitleenbeurt te behouden, en hij zou ook niet bij Union mogen blijven. De Ivoriaan is gevraagd om op zoek te gaan naar een nieuwe club.

Amani Lazare (27 jaar) zal niet bij Union blijven tijdens het seizoen 2025-2026. Volgens informatie van onze collega's van La Dernière Heure zal de Ivoriaan niet worden behouden door de Belgische kampioen na zijn wisselvallige uitleenbeurt aan Standard Luik.

Hoewel hij nog twee seizoenen onder contract ligt, is Lazare niet meegegaan op stage naar Tubeke. Beide partijen zouden hebben besloten dat het beëindigen van hun samenwerking de beste oplossing was.

De Ivoriaanse middenvelder werd in de tweede helft van het afgelopen seizoen uitgeleend aan Standard , waar hij zich wist te vestigen als een belangrijke basisspeler, maar afwisselde tussen goede en minder goede prestaties. Omdat hij als nogal duur werd beschouwd, had Standard niet als prioriteit om de aankoopoptie van Lazare te lichten.

Maar Lazare, die zijn plaats in de groep was kwijtgeraakt voorafgaand aan zijn uitleenbeurt, keert niet terug met een nieuwe status in de ogen van Pocognoli. Zijn laatste wedstrijd voor Union dateert van 24 november tegen Oud-Heverlee Leuven.

Lazare kwam bij Union na een periode bij Sporting Charleroi,. Hij speelde er eerst op uitleenbasis in 2021-2022 en werd later definitief overgenomen. Hij speelde 145 wedstrijden voor de Brusselaars, en zorgde daarin voor 10 doelpunten en 15 assists.