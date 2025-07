Dit is heel pijnlijk: 'Sofiane Kiyine (ex- OH Leuven) veroorzaakt opnieuw ongeval en legt positieve ademtest af'

Sofian Kiyine is vanmorgen betrokken geweest bij een verkeersongeval in Luik. Helaas is dit niet de eerste keer voor hem. Het levert hem ook meteen heel veel kritiek op via de sociale media, net omdat hij recidiveerde.

Net voor zeven uur vanmorgen werden de politie en brandweer van Luik opgeroepen voor een ongeval ter hoogte van de Rue des Prémontrés. Een Mercedes klasse E botste er tegen een rotonde en trok een richtingspaal omver, om uiteindelijk gestopt te worden door een lantaarnpaal. Kiyine naar ziekenhuis gebracht RTBF rapporteert dat de bestuurder van het voertuig niemand minder was dan Sofian Kiyine, die eerder bij OH Leuven speelde en nu actief is bij Triestana, in de derde Italiaanse divisie. De twee slachtoffers van de botsing zijn niet in levensgevaar, maar ze zijn toch naar het ziekenhuis gebracht. De auto zou immers 'ontploft' zijn bij de botsing. Opnieuw dronken achter het stuur? De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet volledig vastgesteld, maar onze collega's schrijven dat Sofian Kiyine zich lijkt te hebben verslapen achter het stuur. Volgens La Dernière Heure legde Kiyine een positieve ademtest af en is hij voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt. Deze crash komt twee jaar na de spectaculaire lancering van zijn auto tegen/door de gevel van de sporthal van Flémalle. Hij had later geprofiteerd van de opschorting van de uitspraak om niet veroordeeld te worden, maar moet nu mogelijk alsnog een zware straf vrezen. Sofiane Kiyine a récidivé apparemment. Atterrir dans un hall sportif après avoir décollé depuis un rond-point et avoir blessé des gens ne lui a pas servi de leçon. Nous attendons des sanctions sévères à son encontre cette fois ! Il ne faut pas attendre qu'il tue qqn pour agir ! — JEGE86 🔴⚪🇧🇪 (@RSCLFOREVER) July 12, 2025