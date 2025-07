Kampioen Union lijkt - zonder belangrijke pion - stilaan klaar om te schitteren in nieuw seizoen

Union SG nam het zonder doelman Anthony Moris op tegen Feyenoord in een nieuw pittig oefenduel. Dat leverde een zeer boeiend duel op, waaruit blijkt dat de Brusselaars stilaan op dreef lijken te komen richting nieuw seizoen.

Vorig seizoen maakte Union SG nog indruk in de Europa League op bezoek bij Ajax Amsterdam, ondertussen is de voorbereiding op het nieuwe seizoen volop bezig. In een nieuwe oefenwedstrijd werd daarin gespeeld tegen Feyenoord Rotterdam.

Pocognoli koos voor volgende namen in de eerste helft: Chambaere, Sykes, Leysen, McAllister, Castro-Montes, Niang, Van de Perre, Vanhoutte, El Hadj, Boufal, Fuseini. Die eerste moest Anthony Moris vervangen, die een transfer mag gaan onderhandelen.

Wat deed Union SG tegen Feyenoord?

In de eerste helft maakte Union SG indruk. Het kreeg tot twee keer toe een strafschop. De eerste werd nog gemist door Fuseini, de tweede keer was het via Boufal wél raak. 0-1 was zo ook meteen de ruststand.

Union get two penalties in two minutes. Fuseini misses the first, but Boufal converts the second! 0-1 for Union.



🤕 Meanwhile, a Feyenoord defender fouled Fuseini. He's forced off and replaced by Makate. pic.twitter.com/LPACplGE0q — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 12, 2025

Na de koffie deed Pocognoli heel wat wissels en met een jonger elftal was het moeilijk om de 0-1 vast te houden. Bullauda zorgde voor de gelijkmaker.

Verder kwamen beide ploegen niet meer. Een deugddoend gelijkspel voor Union SG, dat een week voor de Supercup stilaan klaar lijkt om ook in de nieuwe jaargang prijzen te gaan pakken.