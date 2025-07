Verrassende vertrekker bij de kampioen: lucratief contract XXL ligt te wachten

Union Saint-Gilloise staat op het punt een vriendschappelijke wedstrijd te spelen tegen Feyenoord. Maar er is geen spoor van Anthony Moris in het doel. En dat heeft toch wel zijn redenen, zo blijkt.

Een week na de 1-0 nederlaag tegen PSV neemt Union Saint-Gillis het vanmiddag op tegen een andere grootheid uit het Nederlandse voetbal, Feyenoord. Een wedstrijd waarvoor Sébastien Pocognoli het beste elftal opstelt dat hij tot zijn beschikking heeft.

De internationals Promise David en Franjo Ivanovic komen geleidelijk terug. Naast deze twee aanvallers zijn er veel basisspelers van vorig seizoen van de partij.

Onze Unionisten gaan ervoor in Rotterdam! 👊

Dit is onze opstelling voor de eerste helft ⬇️ pic.twitter.com/bOqCoDyg4o — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 12 juli 2025

In doel wordt Anthony Moris door zijn afwezigheid vervangen door Vic Chambaere. Union SG heeft onmiddellijk hierover gecommuniceerd. Het team heeft een verklaring uitgegeven om zijn situatie toe te lichten.

Toestemming gekregen om te onderhandelen

De Brusselaars zijn heel duidelijk: als de Luxemburgse international vandaag niet aanwezig is, is dat omdat hij van de club toestemming heeft gekregen om te onderhandelen over een transfer naar een andere club.

Anthony Moris heeft, in overeenstemming met Union, de kans gekregen om gesprekken te voeren met een nieuwe club. — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 12 juli 2025

De betreffende club is niet bekendgemaakt. Maar het zou gaan om Al Khaleej, de Saoedische club genoemd door La Dernière Heure en ook door ons. Het aanbod lijkt moeilijk af te wijzen, een overeenkomst tussen alle partijen lijkt dichtbij.

Na te hebben bijgedragen aan de promotie van de club vanuit de Eerste Klasse B naar de Champions League, lijkt de Union-doelman dus de kers op de taart mis te lopen. Al is een lucratief contract XXL ook een mooie taart ...