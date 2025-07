Bocht van 180 graden bij Club Brugge? 'Speler lijkt plots héél andere beslissing te nemen over transfer'

Club Brugge heeft heel wat werk deze zomer. Tal van sterkhouders gaan richting de uitgang, terwijl er ook al wat inkomende transfers werden gedaan. Maar niet van elke speler is al duidelijk waar de toekomst dan precies ligt.

Aan Joël Ordoñez, Maxim De Cuyper, Raphael Onyedika en Ferran Jutglà werd een transfer beloofd. Wat dat betreft is het werk al half achter de rug, want De Cuyper en Jutgla hebben hun droomdeal al beet.

Ook Chemsdine Talbi en Casper Nielsen zijn ondertussen al vertrokken, terwijl er ook aan de mouw van onder meer Ardon Jashari nog steeds wordt getrokken. Rest de vraag: hoe gaat dat aflopen?

Bocht van 180 graden wat Skoras betreft?

Nog een speler die mocht of zou vertrekken was Michał Skoras, al is er tot op heden nog niet al te veel concreet geworden voor de 25-jarige Poolse rechtsbuiten.

Michał Skóraś jasno zadeklarował, że nie planuje zmiany klubu w najbliższym czasie. Obecnie występuje w belgijskim Club Brugge, do którego trafił latem 2023 roku z Lecha Poznań. — Jacek Mazurewicz (@JacekMazurewicz) July 12, 2025

Skoras was vorig seizoen goed voor 1007 speelminuten in 41 wedstrijden over alle competities heen, maar mogelijk zou hij kunnen profiteren van het feit dat er wat aanvallende concurrentie vertrokken is of zal vertrekken bij blauw-zwart.

Volgens Poolse journalisten zou er van een zomerdeal geen sprake meer zijn. Skoras zou blij zijn om te blijven bij Club Brugge. De winger ligt er nog onder contract tot juni 2027.