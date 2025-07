Standard weigert eerste bod op defensieve sterkhouder en vraagt 5 miljoen!

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard heeft al veel inkopen gedaan deze transferperiode. Ook uitgaande transfers blijven niet uit.

Marc Wilmots zat de afgelopen weken zeker niet stil. De sportief directeur neemt het heft in handen en hoopt Standard terug naar de top te loodsen. De vele inkomende transfers zijn hier een teken van.

Zo wist de Luikse club al negen spelers aan te trekken, meer dan eender welke club uit de Jupiler Pro League. Standard ging al shoppen bij KV Kortrijk en plukte daar Mehssatou, Pirard en Ilaimaharitra weg.

Ook Casper Nielsen en oude bekende Thomas Henry kozen voor een avontuur op Sclessin. Maar er zijn ook spelers die Sclessin verlaten. Brahim Ghalidi trok al naar NAC Breda en ook Nathan Ngoy lijkt op de uitweg.

Standard ontving volgens transferjournalist Sacha Tavolieri een bod Lille OSC op verdediger Nathan Ngoy. De Rouches weigerden het bod en mikken op een bedrag van ongeveer vijf miljoen.

Nathan Ngoy speelde vorig seizoen 16 wedstrijden voor Standard in de Jupiler Pro League en bewees een meerwaarde te zijn in de defensie. De 22-jarige Belg staat open voor een avontuur in het buitenland.