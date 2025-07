Ambitieuze Belgische profclub blijft maar knallen: aanwinst nummer zeven(!) is een feit

Sporting Lokeren blijft er maar voor gaan. Ook deze zaterdag kondigden ze alweer een aanwinst aan, de zevende is dat ondertussen al voor de Waaslanders. Het doel is duidelijk in de nieuwe jaargang.

Vorig seizoen speelde Lokeren al de play-offs voor promotie, maar in de nieuwe jaargang willen ze nog een extra stap zetten richting promotie naar de Jupiler Pro League.

Daartoe wil de club zich volop gaan versterken en zaterdag hebben ze alvast hun zevende nieuwkomer weten aan te kondigen. Dat deden ze op de sociale media en de eigen webstek met de nodige trom.

Aanwinst uit Spanje

"Sporting Lokeren heeft zich versterkt met Diego Camara (27). De Spaanse verdediger komt over van CE Sabadell. Na een goede week op proef – inclusief de stage en oefenwedstrijden tegen Twente en NAC – is onze sportieve staf overtuigd van zijn kwaliteiten. Camara – die met het nummer 33 zal aantreden – tekende in het Daknamstadion een overeenkomst voor één seizoen plus één jaar optie."

"Afgelopen seizoen behaalde Diego Camara met zijn team de promotie naar de Primera Federacion, het derde niveau in Spanje. Bij Sabadell was hij een vaste waarde centraal in de verdediging. Stijn Vreven en zijn assistenten geloven na een geslaagde testperiode in zijn kwaliteiten, waardoor de Spanjaard nu wordt beloond met een contract bij Sporting Lokeren."

"Met de aanwerving van Diego Camara anticipeert de club op het vertrek van Denis Prychynenko, die onlangs de overstap maakte naar Patro Eisden. We verwachten dat hij met zijn ervaring, voetballend vermogen en spelinzicht onze defensie een boost geeft. Welkom, Diego!"