Senne Lammens op weg naar de Premier League? Absolute topclub klopt aan bij Antwerp

Galatasaray toonde al interesse in Senne Lammens maar wenkt de Premier League ook. Niemand minder dan Manchester United ziet in Lammens een nieuw sluitstuk.

Senne Lammens staat op het punt te vertrekken bij Antwerp, maar zijn volgende bestemming blijft onzeker. Galatasaray toont interesse in de jonge Belgische doelman, maar nu is er nog een andere grote naam in de race.

Volgens The Daily Telegraph volgt Manchester United Lammens. De Engelse club twijfelt aan de prestaties van André Onana en maakt zich zorgen over zijn blessure, die hem mogelijk aan het begin van het seizoen buitenspel zou kunnen zetten.

In afwachting van dit vertrek heeft Antwerp niet stilgezeten. De club heeft al een vervanger gevonden in de persoon van Taishi Brandon Nozawa. De doelman komt over van FC Tokyo.



Met deze Japanse versterking verzekert Antwerp zich van de toekomst in doel. Met het oog op het WK 2026 moet hij er alles aan doen om zijn plek veilig te stellen bij een nieuwe club, om zo veel speelminuten te kunnen maken.

Turkije of Engeland? Lammens zal de juiste beslissing moeten nemen en ervoor zorgen dat hij speeltijd krijgt. Kan Lammens meteen titularis worden op Old Trafford, of kiest hij voor een Turks avontuur?