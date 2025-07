Besnik Hasi met handen in het haar: absolute sterkhouder Anderlecht valt geblesseerd uit vlak voor Europees duel

Anderlecht speelde een oefenwedstrijd tegen de Poolse ploeg Rakow. Besnik Hasi heeft in de eerste helft een gedwongen wissel moeten doorvoeren. De wedstrijd werd overigens ook verloren van de Polen.

Na het 2-2 gelijkspel tegen Larnaca en de 1-0 overwinning tegen Aris Saloniki speelde Anderlecht op dit zijn derde oefenwedstrijd tegen Rakow, een team uit de Poolse eerste divisie.

Een goede gelegenheid om het trainingskamp in Zeeland af te ronden (al is er nog een tweede oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht) en om verder op te bouwen naar de tweede voorronde van de Europa League over minder dan twee weken.

Opstelling eerste helft tegen Rakow Czestochowa. 🟣⚪

Coosemans, Camara, Simic, Hey, Ndiaye, Llansana, Stroeykens, Verschaeren, Degreef, Kanaté, Dolberg.



▸ Kijk live op https://t.co/6f3LlSinsT om 12:00. pic.twitter.com/28LiA2Usy3 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 12 juli 2025

In de eerste helft stelde Besnik Hasi een opstelling op die begint te lijken op een basiselftal: Coosemans - Camara, Simic, Hey, Ndiaye - Llansana, Stroeykens, Verschaeren - Degreef, Kanaté, Dolberg.

Geen overwinning voor Anderlecht

Dit elftal zal natuurlijk moeten veranderen afhankelijk van wie komt en wie gaat... maar ook mogelijk door blessures. Al zwaar getroffen door fysieke problemen in de afgelopen maanden, moest Anderlecht nu al in de eerste helft afscheid nemen van Colin Coosemans.

Op dit moment zijn er nog weinig details over de aard van het probleem. De doelman van paars-wit moest plaatsmaken voor Timon Vanhoutte. Zijn fysieke conditie zal de komende dagen in de gaten worden gehouden. Het missen van Coosemans zou een flinke klap zijn voor Besnik Hasi. De match tegen de Polen werd bovendien niet gewonnen: 2-2 was de eindstand.