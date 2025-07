De competitiestart nadert en Belgische profclub zit nog steeds zonder coach: twee trainers weigeren

Minder dan een maand voor de start van de Challenger Pro League heeft RWDM Brussels nog steeds geen hoofdtrainer voor het komende seizoen. De tijd dringt, vooral omdat Hernan Losada en Yaya Touré niet zullen komen.

Op zaterdag speelde RWDM Brussels - de nieuwe officiële naam van de club - zijn allereerste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het seizoen 2025-2026. Tegen Sporting Charleroi leden de Molenbeekse spelers een zware nederlaag (4-1), maar deze wedstrijd gaf de kans om de eerste optredens van verschillende nieuwkomers te bekijken.

Tibo Persyn speelde als rechtsback, Olivier Dumont op het middenveld en Madiou Keita in het centrum van de verdediging. De laatste aanwinst, verdedigende middenvelder Ali Loune, was aanwezig maar zijn debuut werd uitgesteld.

RWDM Brussels liet ook Francisco Montoro (aanvaller) en Victor Barbosa (linksback) spelen, twee spelers van wie de officiële aankondiging binnenkort wordt verwacht. Daarnaast zijn aanvaller Gariga en verdediger Paule Dziki momenteel op proef.

Een eerste vriendschappelijke wedstrijd... maar nog steeds geen coach voor RWDM Brussels

Je zou dus kunnen denken dat alles goed gaat in het Edmond Machtens-stadion, ondanks deze nederlaag die ook kan worden toegeschreven aan het verschil in voorbereiding tussen de twee clubs. Charleroi zal over twee weken het seizoen hervatten tegen Leuven na de heenwedstrijd van hun tweede voorronde van de Conference League tegen Hammarby drie dagen eerder, terwijl RWDM Brussels op 9 augustus zal beginnen tegen Lommel.

Maar tot op heden is RWDM Brussels nog steeds de enige professionele club in het land die nog geen hoofdtrainer heeft benoemd voor het komende seizoen. Na het ontslag van Yannick Ferrera leidde Igor De Camargo de heenwedstrijd tegen Lokeren, en werd vervolgens vervangen door Gueïda Fofana in de terugwedstrijd. Deze laatste heeft de club inmiddels verlaten.

Volgens informatie van de IPM-groep zullen noch Hernan Losada noch Yaya Touré - eerder genoemd als mogelijke opties - uiteindelijk de leiding over het team nemen. Het is dus Nicolas Baquet, directeur van de academie, die tijdelijk de leiding heeft. Een verre van ideale situatie met nog minder dan een maand voor de start van het kampioenschap.