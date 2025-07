Simon Mignolet verklapt wat hij geleerd heeft van... Roland Duchätelet: "Gewoon handelswaar"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge-doelman Simon Mignolet heeft in een interview met De Zondag openhartig gesproken over het leven als profvoetballer. Hij nuanceert meteen een hardnekkig cliché: dat profvoetballers een luxeleven hebben.

Mignolet beseft dat hij in een bevoorrechte positie zit, maar benadrukt dat daar ook iets tegenover staat. “Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, en daar word ik rijkelijk voor betaald. Maar ik heb veel dingen moeten laten. Geen studentenleven, geen zatte avonden, nooit naar Pukkelpop. Ik heb vaak ‘neen’ gezegd. Die keuzes hebben mij wel gebracht tot waar ik nu sta.”

Ook over de harde realiteit van het voetbalmilieu spreekt hij zonder franjes. “Het is een wereld vol haaien, dat klopt", geeft hij toe. “Van Roland Duchâtelet leerde ik dat emoties geen rol mogen spelen in zaken. Voor hem waren voetballers gewoon handelswaar. Ik heb daar vrede mee.”

Na twintig jaar carrière weet Mignolet hoe hij zich moet wapenen. “Of ik zelf een haai ben? Je moet het wel worden. Je moet een dik vel hebben, je ellebogen gebruiken. Dat is in het voetbal zo, maar eigenlijk ook in andere sectoren.”

Toch klinkt er geen verbittering in zijn stem, integendeel. Mignolet lijkt net trots op de discipline en de keuzes die hij gemaakt heeft. “Ik heb nergens spijt van. Alles wat ik niet heb gedaan, heeft mij geholpen om te geraken waar ik nu sta.”

De 37-jarige doelman gaf ook aan dat hij nog absoluut niet denkt aan stoppen. Daarvoor voelt hij zich nog te goed. "Ik wil zeker niet te vroeg ophouden met voetballen", klonk het nog.