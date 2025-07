Ardon Jashari speelt het bijzonder hard en stuurt op fandag ongezien signaal naar Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ardon Jashari werd enkele maanden geleden nog Profvoetballer van het Jaar in de Jupiler Pro League. Toen sloot hij een langer avontuur bij blauw-zwart niet uit. Ondertussen is de relatie echter helemaal verzuurd geworden.

Ardon Jashari en Club Brugge leken er wel uit te gaan komen, maar ondertussen is er een ferme kink in de kabel. Blauw-zwart speelt het hard en wil minstens veertig miljoen euro voor de Zwitser vangen, maar die is het daar niet mee eens.

De middenvelder wilde maar wat graag naar AC Milan, maar dat team wil niet verder gaan dan 38 miljoen euro (al inclusief bonussen). En dus is de deal tot op heden nog helemaal niet gesloten. Misschien komt hij er zelfs nooit.

Benieuwd waar je jouw favoriete spelers kunt ontmoeten? Check hier het overzicht van de signeerstanden! 🔵⚫️ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 12, 2025

Jashari is intussen nog steeds officieel speler van Club, maar zijn toekomst lijkt steeds onzekerder. En zelf speelt hij het ook steeds harder tegenover Club Brugge. Dat is ook opnieuw gebleken op de fandag van blauw-zwart.

Niet aanwezig op fandag?

De Zwitser wordt maandag opnieuw op training verwacht, maar binnen de club wordt sterk betwijfeld of hij effectief zal opdagen. Wat hij op de fandag deed, doet dat alvast versterken.

34 spelers en coach Nicky Hayen toonden present op de fandag en doen ook een handtekeningensessie, maar van Jashari is geen sprake. Hij heeft - andermaal - zijn kant gestuurd. De ramkoers lijkt daardoor totaal ....