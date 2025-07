KAA Gent wrijft zich in de handen: Archie Brown vertrekt voor meerdere miljoenen!

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Archie Brown heeft zijn keuze gemaakt na een levendige soap. Brown trekt naar Fenerbahçe en zorgt voor een mooie som geld voor Gent.

Archie Brown stond de afgelopen dagen centraal in een ware soap. De Engelse verdediger was gegeerd door meerdere clubs en moest een belangrijke keuze maken voor zijn verdere carrière. De onderhandelingen waren intens tot op het laatste moment.

AC Milan was voorop; alles was klaar voor zijn komst naar Italië. Maar een beslissend telefoontje van de president van Fenerbahçe veranderde alles. Brown besloot uiteindelijk een andere richting in te slaan.

Welkom bij onze familie Archie Brown



Onze club heeft een akkoord bereikt met Gent en de speler voor de transfer van Archie Brown.



De 23-jarige Engelse linksback heeft een contract van 3+1 jaar getekend bij de geel-blauwe kleuren.



We zeggen 'Welkom bij onze familie' tegen Archie Brown… pic.twitter.com/M0iCSZyD4q — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 juli 2025

De strijd om zijn handtekening was hevig tussen de twee clubs. Ze hadden zelfs beide een privéjet ingezet om hem te overtuigen. Een waar machtsspel om de 23-jarige verdediger te verleiden.

De verdediger heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij Fenerbahçe, met een optie voor nog een jaar. Een stevige verbintenis om zich te vestigen in een gepassioneerde en veeleisende competitie.

Gent doet een mooie financiële zet door 8 miljoen euro te incasseren dankzij deze transfer. Hij kwam in 2023 voor 4 miljoen euro over van het Zwitserse FC Lausanne-Sport.