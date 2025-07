FIFA-voorzitter Gianni Infantino kijkt trots terug op Club World Cup maar is ook kritisch: "Dat is een echt probleem"

De FIFA Club World Cup zit er bijna op, zondag kijken PSG en Chelsea elkaar in de ogen in de finale van het tornooi.

De FIFA Club World Cup was een veelbesproken toernooi. Niet altijd in de positieve zin, weliswaar. Stadions waren vaak maar half gevuld en stormweer en hitte gooiden vaak roet in het eten.

Toch bleef FIFA-voorzitter Gianni Infantino volhouden aan het concept en bleef hij het toernooi promoten. Met succes, zo blijkt, want het toernooi bracht een aardige som geld op volgens Infantino.

"Dit toernooi heeft 2,1 miljard dollar (1,79 miljard euro) opgebracht voor een totaal van 63 wedstrijden. Dat is 33 miljoen dollar (28,22 miljoen euro) per wedstrijd. Geen enkele andere clubcompetitie komt daarbij in de buurt", vertelde Infantino tijdens een persmoment in de Trump Towers.

Over het lage aantal toeschouwers tijdens enkele wedstrijden had Infantino ook zijn eigen mening. "Ik verkies te spelen voor 35.000 toeschouwers in een stadion met een capaciteit van 80.000 plaatsen, in plaats van in een uitverkocht stadion van 20.000 plaatsen", sprak Infantino.

Het aantal toeschouwers was niet de enige vorm van kritiek. Ook de enorme hitte was voor velen een punt van kritiek. "Dat is een echt probleem en we moeten erover nadenken wat we kunnen doen om dat te verbeteren", vertelde Infantino daarover.