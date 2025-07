Done deal: Patro Eisden Maasmechelen stunt en haalt publiekslieveling weg bij JPL-club

Patro Eisden Maasmechelen heeft een stevige slag geslagen op de transfermarkt. Het wist wild uit te halen door een publiekslieveling weg te halen bij een team uit de Jupiler Pro League. Een opvallende deal toch wel.

FCV Dender wist zich afgelopen seizoen al bij al makkelijk te redden op het hoogste niveau. Publiekslieveling Ridwane M'Barki was door het succes echter wat naar de achtergrond verdwenen en dus twijfelde hij aan zijn toekomst.

M'Barki was een belangrijk figuur in de promotie van Dender, maar in de Jupiler Pro League was het heel wat minder voor hem. De vleugelspeler is een publiekslieveling, maar in totaal mocht hij in amper negen wedstrijden opdraven van Vincent Euvrard.

Van Dender naar Patro Eisden Maasmechelen

Nu heeft de speler beslist om zijn carrière verder te zetten ... in de Challenger Pro League. Hij kan met Patro Eisden Maasmechelen het trucje van met Dender nog eens proberen te herhalen en opnieuw proberen te promoveren.

𝗥𝗶𝗱𝘄𝗮𝗻𝗲 𝗠’𝗕𝗮𝗿𝗸𝗶 𝗶𝘀 𝗼𝗻𝘇𝗲 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗻𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 🔟



Ridwane is onze nieuwste versterking. De flankaanvaller komt over van FCV Dender, waar hij de afgelopen acht jaar heeft gespeeld.



Welkom bij Patro, Ridwane! 💜#koempels #vechtenenwinnen pic.twitter.com/vvBqXheXXK — K. Patro Eisden Maasmechelen (@patro_eisden) July 12, 2025

Stijn Stijnen is een gelukkige coach: "Ridwane is een speler die iedereen kent en waarvoor supporters naar het stadion komen."

"Hij brengt acties, assists en ervaring mee. We zijn zeer tevreden dat we deze transfer hebben kunnen realiseren", aldus de oefenmeester van Patro Eisden Maasmechelen op de webstek van de club.