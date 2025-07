"Standard heeft toch contact met me opgenomen" - Ervaren doelman zkt. werk

Met meer dan 100 professionele wedstrijden in België op zijn naam, zit Sébastien Bruzzese nog steeds zonder club. Vorig jaar werd hij echter gecontacteerd door Cercle Brugge... en Standard.

Sinds 1 juli 2024 zit Sébastien Bruzzese zonder club, na zijn vertrek bij Cercle Brugge. De 36-jarige doelman uit Luik – opgeleid bij RFC Luik en nadien actief bij onder meer Anderlecht, Gent, Club Brugge, Zulte Waregem, KV Kortrijk en Sint-Truiden – is echter nog niet van plan zijn keepershandschoenen aan de haak te hangen.

“Ik ben nog altijd actief en heb mijn carrière zeker niet beëindigd", vertelt Bruzzese in een interview met mediagroep IPM. “Ik hoop deze zomer een nieuwe club te vinden. Het is mijn droom om voor het eerst in het buitenland te spelen, en dan liefst met mijn gezin erbij. Ik ben fysiek sterker dan ooit: ik ben drie kilo afgevallen vergeleken met mijn periode bij Cercle. Als ik met vrienden voetbal, merk ik dat ik nog topfit ben.”

Bruzzese, die meer dan honderd wedstrijden in het Belgische profvoetbal speelde, kreeg de voorbije maanden wel degelijk aanbiedingen. Zo werd hij kort na zijn vertrek bij Cercle opnieuw benaderd door zijn ex-club, toen doelman Warleson geblesseerd uitviel. “Er werd gesproken over een contract van vier maanden, maar uiteindelijk koos de club voor een andere oplossing: de Nederlander Eloy Room.”

Ook Standard had kortstondig interesse. “Toen Arnaud Bodart vertrok en er twijfels waren over Matthieu Epolo, namen ze contact met me op. Maar ook dat is uiteindelijk niets geworden", aldus Bruzzese. “Ik kreeg daarnaast ook voorstellen van amateurclubs, zelfs tot op provinciaal niveau.”

Standard haalde intussen Gavin Bazunu als eerste doelman, en recent ook Lucas Pirard. Sébastien Bruzzese is op dit moment nog clubloos, maar blijft vastberaden verder zoeken. “Ik ben er klaar voor. Ik wacht op het juiste project.”