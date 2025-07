Eerste vertrekker bij RSC Anderlecht? Ferme update bezorgt bestuur grijze haren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht kocht deze zomer al flink in, maar moet ook nog een paar spelers zien te slijten aan andere teams. Op die manier zou er extra ruimte komen om nog extra aanwinsten in huis te halen.

De eerste vertrekker? Dat zou Majeed Ashimeru moeten gaan worden. De centrale middenvelder heeft nog twee jaar contract in het Lotto Park, maar zou moeten vertrekken van het paars-witte bestuur.

Waar wil Ashimeru zelf heen?

Al langer dan vandaag wordt geschermd met interesse uit Turkije. Een deal met Antalyaspor zou in de pijplijn zitten, maar Ashimeru zelf heeft geen zin in een Turks avontuur.

Hij zou er te weinig kunnen gaan verdienen en wil daarom liever naar een ander land. Volgens Le Soir is hij aan het spreken met teams uit Oostenrijk en Duitsland, maar dat leverde tot op heden nog geen concrete deal op.

Te weinig speelminuten

Anderlecht wil hem sowieso deze zomer verpatsen, maar voorlopig bezorgt de speler zijn paars-witte bestuur dus vooral grijze haren. Bij paars-wit blijven lijkt sowieso geen optie.

Vorig seizoen speelde Ashimeru 25 wedstrijden over alle competities heen. Daarin was hij goed voor één doelpunt. Alles samen was hij maar goed voor 761 speelminuten, waardoor meteen duidelijk wordt dat de Ghanees het vooral moest stellen met invalbeurten.