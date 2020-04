Het blijft zwaar rommelen bij Barcelona: club neemt nu juridische stappen tegen ex-voorzitter

Rousaud uitte beschuldigingen tegen een bestuurslid dat zich had laten omkopen. "FC Barcelona kan zulke aantijgingen die het beeld van de club schaden niet tolereren. De strafrechtelijke actie die wordt ondernomen is ter verdediging van de eer van de club en de werknemers', meldt de club.

Bartomeu zette Rousaud zelf aan de deur. "Hij vertelde dat ik naar de pers heb gelekt en dat ik tegenover journalisten kritiek heb geleverd over spelers. Maar daar klopt helemaal niets van! Volgens hem heb ik kritiek geleverd op werknemers en bestuursleden van de club. Hij noemde echter geen namen...", vertelde Rousaud bij Marca.

