Is Newcastle slechts tweede keuze? 'Saoedi's vingen bot bij één van de grootste namen uit Premier League'

Newcastle United valt in Saoedische handen. Het Saudi Public Invest Fund wil van de slapende reus opnieuw een topclub maken. Al is het wel de tweede keuze...

Het Saudi Public Invest Fund is simpelweg het koningshuis van Saoedi-Arabië. De voornaamste investeerder en sterke man is dan ook kroonprins Mohammad bin Salman.

Met de overname van een Premier League-club wil Saoedi-Arabië voet aan de grond zetten in Engeland. Ook het oppoetsen van het imago na enkele schendingen van de mensenrechter is mooi meegenomen.

Blauwtje op Old Trafford

De fans van Newcastle United dromen van succesvolle tijden, maar the Magpies waren niet de eerste keuze. Een poging om Manchester United over te nemen werd afgewimpeld door de Amerikaanse eigenaars op Old Trafford.