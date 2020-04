Charleroi zet in op Nederlandse reus om Rezaei te vervangen

Charleroi ziet deze zomer Kaveh Rezaei terugkeren naar Club Brugge aangezien zijn huur afloopt. De Carolo's onderzoeken nog of ze hem definitief kunnen terughalen, maar houden ook andere pistes in het oog. Zo ook de boomlange Nederlander Henk Veerman.

De Nederlandse pivot meet immers 2 meter en speelt voor St. Pauli in de Tweede Bundesliga, weet de RTBF. Het is dus niet hetzelfde type als Rezaei, maar scoort ook wel makkelijk. Na een knieblessure maakte hij in oktober zijn wederoptreden en scoorde 8 keer in 13 matchen.

Met Veerman kan Charleroi een ander type voetbal spelen, want hij is een echte pivot, die gewend is alleen in de spits te staan.