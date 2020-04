"Please, please, please": 5-jarige knaap is bereid al het geld in zijn spaarvarken te spenderen om zijn favoriete speler bij zijn club te houden

Schattiger kan het niet. Een vijfjarige supporter van Leeds United vreest dat zijn favoriete speler straks niet meer voor de club uitkomt. Hij is alvast bereid om er al zijn spaarcentjes voor op te geven.

De vijfjarige Daniel Auton is een grote fan van Ben White, de 22-jarige verdediger die dit seizoen uitkwam voor Leeds United. De kleine Auton vreest zijn favoriete speler volgend jaar niet meer voor de club van zijn hart zal uitkomen, want hij speelt er op huurbasis. Brighton & Hove Albion is de eigenaar van White.

"Kunnen we Ben White aan het einde van het seizoen kopen? Please, please please", smeekte de jongeling aan het bestuur van Brighton. Auton is zelfs bereid om al het geld in zijn spaarvarken te schenken: 15,07 pond.

Brighton stuurde zelfs een antwoord naar de jonge fan van Leeds en Ben White wil in contact komen met zijn grootste fan. "Je hebt duidelijk een oog voor talent. Misschien wordt jonge spelers scouten later wel jouw job", reageerde de club.