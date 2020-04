Thibaut Courtois en zijn twee jeugdidolen: "Dankzij hem werd ik doelman"

Deze week heeft Thibaut Courtois ter gelegenheid van de Internationale "Goalkeeper's Day" de namen van zijn twee jeugdidolen onthuld: Iker Casillas en Edwin Van Der Sar.

De keeper van de Rode Duivels maakte er geen geheim van dat het de Spanjaard was die hem tussen de palen kreeg. "Toen Iker Casillas bij Real Madrid begon, keek ik naar zijn wedstrijden en werd ik dankzij hem keeper", legt Thibaut Courtois uit in een interview met Futbolemotion.

Maar Thibaut Courtois werd ook geïnspireerd door een andere grote keeper. "Toen ik ongeveer 14 jaar oud was en zag dat ik lang en smal was, begon ik Edwin Van Der Sar te volgen omdat ik een stijl had die dichter bij die van hem stond", aldus de Rode Duivel.