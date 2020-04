Brugse expats deden ervaring op in Nederlandse tweede klasse: missie geslaagd voor piepjong drietal

Meteen doorbreken bij de hoofdmacht van Club Brugge is weinig spelers gegeven. Daarom lieten de West-Vlamingen dit jaar opnieuw heel wat jongens ervaring opdoen in het buitenland of in de lagere regionen van het Belgische voetbal.

Cyril Ngonge, Noah Fadiga en Jellert van Landschoot mochten alle drie elders ervaring opdoen. Het jonge drietal, (61 jaar zijn ze samen), voetbalde dit seizoen op huurbasis in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. En ervaring opdoen, dat hebben ze gedaan! Cyril Ngonge (19) Vorig seizoen, onder Ivan Leko, mocht de flankspeler al een paar keer proeven van het grote werk, maar dit seizoen mocht hij minuten maken bij een ploeg waar hij meer speelkansen zou krijgen. Op 1 september werd hij naar Jong PSV gestuurd, waar hij heel het jaar door basisspeler zou worden. De statistieken van Ngonge liegen er niet om. Voor een club met allemaal jonkies die op plaats 18 van de 20 is gestrand, zijn 7 goals en 3 assists op 19 basisplaatsen lang niet slecht. Noah Fadiga (20) Ngonge speelde in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie, Noah Fadiga draaide mee bij een hoogvlieger: Volendam. Als rechtsachter haalde hij 21 keer het basiselftal en werd hij 3 keer ingebracht. De Volendammers zetten een indrukwekkende reeks van 15 matchen zonder nederlaag neer en eindigden op plaats drie. Jellert van Landschoot (22) Als oudste van de drie kwam Van Landschoot bij NEC Nijmegen terecht. Ook hij had meer dan twintig basisplaatsen en in zijn rol als centrale middenvelder liet hij vier goals en zes assists optekenen. Missie geslaagd dus voor de drie Brugse huurlingen. Benieuwd of een van hen volgend jaar wel voorkomt in de plannen van Philippe Clement bij de blauw-zwarte hoofdmacht.