Roger Lambrecht kijkt in eigen boezem: "De Vries ging een ploeg maken om de titel te pakken, zei hij"

Roger Lambrecht was al een poos op zoek naar een overnemer toen hij in 2019 de gesprekken aanknoopte met Louis De Vries. Die nam de degradant over en binnen een jaar stevende de club op het faillissement af.

Lambrecht stond een kwarteeuw aan het hoofd van Sporting Lokeren en heeft het moeilijk met het faillissement. "Als ik dit had zien aankomen, dan had ik de club niet aan Louis De Vries verkocht" legde de ex-voorzitter uit bij Het Nieuwsblad. Ik kan alleen kwaad zijn op mezelf omdat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. "Hij ging een ploeg maken om de titel te pakken, zei hij. Dat is helemaal mislukt. En hij is ook zijn verplichtingen tegenover de spelers niet nagekomen. Maar ik kan niet kwaad zijn op Louis, ik kan alleen kwaad zijn op mezelf. Omdat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. Nu is de club failliet en dat doet zeer, dat doet heel veel zeer", aldus de 88-jarige ex-voorzitter.