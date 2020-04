Volgens Supporterscollectief Wit-zwart-geel moest Sporting Lokeren eerder in het verleden al op zoek naar een overnemer: "Toen kwamen er heel veel mensen naar Daknam"

Enkele dagen geleden is het onvermijdelijke dan toch gebeurd: Sporting Lokeren is failliet en het is ook nog niet duidelijk wat de toekomst zal brengen, want een samenwerking met VW Hamme lijkt er dan toch niet te komen.

Supporterscollectief Wit-zwart-geel zag het slechte nieuws al langer aankomen. "Het was al langer duidelijk dat het waarschijnlijk niet goed meer ging komen, maar toch komt het nieuws hard aan. Het zal nog wel even pijn doen, maar de vraag is: "Wat nu? Blijven we op Daknam spelen en in welke vorm? Wij hopen daar mee een rol in te kunnen spelen en we willen de club mee op poten helpen zetten", aldus woordvoerder Lieven Hérie bij Sporza.

Volgens het Supporterscollectief had Lokeren enkele jaren geleden al voor een overnemer moeten gaan. "Na de bekerwinst van 2014 zagen we dat er heel wat mensen naar Daknam kwamen om Lokeren aan het werk te zien."

"Misschien was het wel het perfecte moment om dan te stoppen op uw hoogtepunt. Als er dan een overnemer was gevonden, hadden we misschien nog steeds in de Jupiler Pro league gevoetbald."