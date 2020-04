Corona zorgt voor enorm drukke agenda bij Rode Duivels

Het coronavirus zorgt er niet alleen voor dat nu alles stilligt in de sportwereld, maar het zal er waarschijnlijk ook voor zorgen dat de agenda van veel sporters overvol zit volgend seizoen. Ook voor de Rode Duivels belooft het een drukke periode te worden.

Onze nationale ploeg heeft de eerste maanden van het nieuwe seizoen alvast een drukke agenda. Dat zijn dan vooral de heen- en terugwedstrijden van de Nations League tegen Engeland, Denemarken en Ijsland. Die wedstrijden staan allemaal ingepland van september tot november en nemen dus 6 wedstrijden in.

Maar er komen ook nog twee oefeninterlands bij, wedstrijden die bondscoach Roberto Martinez nodig acht om te beginnen aan de WK-voorronde in maart 2001. Zo zullen de Rode Duivels zullen twee interlands spelen in septemer, drie in oktober en drie in november, "als we tegen dan mogen reizen", reageert de KBVB op het drukke schema.