🎥 Cyriel Dessers kroont zich tot topschutter in de Eredivisie, in navolging van Luc Nilis en... een spits die nu in eerste provinciale speelt

In Nederland besliste men eerder deze week dat er geen voetbal meer gespeeld werd voor 1 september. Hierdoor is de huidige jaargang van de Eredivisie meteen afgelopen. Tot jolijt van Cyriel Dessers: de ex-spits van onder meer OHL en Lokeren kroont zich tot topschutter.

Vijftien doelpunten scoorde de spits van Heracles Almelo, net zoveel als Steven Berghuis van Feyenoord. Hoe dan ook heeft Dessers zich hiermee voorgoed in de geschiedenisboeken van de Eredivisie getrapt. En hij is in knap gezelschap.

Onder meer Nederlandse grootheden als Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Marco Van Basten en Ruud van Nistelrooy pronken op deze lijst. Maar ook spelers die uitgroeiden tot absolute wereldvedetten, zoals Luis Suarez, Ronaldo en Romario, werden topschutter in de Nederlandse hoogste afdeling.

Derde Belg

Luc Nilis kroonde zich in '95-'96 en '96-'97 zelfs twee keer tot topschutter in Nederland, telkens met 21 doelpunten. In het eerste seizoen speelde hij nog aan de zijde van Ronaldo, met wie hij een gevreesd duo vormde. Een jaar later vertrok Ronaldo naar Barcelona, maar Nilis deed zijn kunststukje gewoon over.

Ook in 2010-2011 werd een Belg topschutter in Nederland. Björn Vleminckx scoorde maar liefst 23 keer in het shirt van NEC, de ploeg uit Nijmegen. Alles wat de Belgische spits, die voordien onder meer voor Beveren en KV Mechelen dat seizoen aanraakte, leek in goud te veranderen. Vleminckx verkaste na dat boerenjaar naar Club Brugge, van waaruit zijn carrière in een neerwaartse spiraal uitdraaide.

Na omzwervingen bij enkele Turkse clubs en Antwerp belandde de inmiddels 34-jarige Vleminckx afgelopen seizoen bij... Oppuurs, dat uitkomt in de Antwerpse eerste provinciale.