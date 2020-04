Talenten die deze zomer een transfer kunnen maken: FC Barcelona aast op toptalent en landgenoot van Lionel Messi

Deze week bekijken we elke dag een toptalent die deze zomer een mooie transfer kan maken. Vandaag is het de beurt aan Lautaro Martinez. De Argentijnse aanvaller van Inter kan zijn landgenoot Lionel Messi vervoegen bij FC Barcelona.

Lautaro Martinez is aan een geweldig seizoen bezig bij Inter. De 22-jarige Argentijn zit aan 16 doelpunten in 31 wedstrijden voor de Italiaanse topclub. De jonge talentvolle speler kan het zeer goed vinden met zijn spitsbroeder en Rode Duivel Romelu Lukaku.

Toch is de kans bestaande dat Martinez deze zomer zal vertrekken bij Inter. Hij kan namelijk op heel wat belangstelling rekenen van FC Barcelona. Lionel Messi ziet zijn landgenoot als de perfecte speler om de aanvalslinie te versterken.

Toch kan de transfersom nog voor problemen zorgen, want Inter zou maar liefst 111 miljoen euro willen voor de jonge Argentijn. FC Barcelona zou wel enkele spelers in ruil kunnen aanbieden om de prijs te laten zakken. Zelfs de naam Antoine Griezmann is al gevallen om te gebruiken in de ruildeal.