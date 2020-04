Fans Manchester United mogen hun hoop al opbergen, grote baas deelt hen persoonlijk mee dat megatransfer niet zal gebeuren

De fans van Manchester United waren al aan het dromen van hun volgende topspits. Maar Ed Woodward, de sportieve baas bij The Mancunians, heeft hen met de voeten terug op de grond gezet. "Het zal geen zomaar zoals 'normaal' worden!"

Er werd al gesproken van Harry Kane, maar die zou zo'n slordige 222 miljoen euro moeten kosten. Door de corona-uitbraak is het onmogelijk om zulke bedragen nu neer te tellen. "Speculatie over transfers van meer dan 100 miljoen pond (114 miljoen euro, red) negeert de realiteit", zei hij de fans.

"We mogen ons geen illusies maken over de grootte van de uitdaging voor het voetbal. Deze zomer wordt het geen business as usual. Het succes van het team is nog steeds onze prioriteit, maar we moeten eerst de impact van het virus kennen vooraleer we kunnen praten over een terugkeer naar normaal."

Terug voetballen houdt hij ook nog even af. "We willen het team graag weer op het veld zien als het veilig is. Misschien moeten we achter gesloten deuren spelen, maar het zal pas echt weer voetbal zijn als de fans weer welkom zijn."