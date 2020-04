FC Utrecht legt zich niet neer bij beslissing: "Speel bekerfinale in september!"

FC Utrecht wil absoluut nog de bekerfinale spelen om kans te maken op het bijbehorende Europees ticket. Met de stopzetting van het betaald voetbal in Nederland, zijn de tickets verdeeld op basis van de competitie, maar daar gaan ze geenszins mee akkoord in Utrecht.

Het gaat zelfs zover dat Utrecht-eigenaar Frans Van Seumeren de bekerfinale tegen Feyenoord desnoods in september wil spelen. De verdeling van de Europese tickets moet dan echter al lang doorgegeven zijn aan de UEFA aangezien in september de groepsfases al beginnen van de Europese competities. "Alles schuift toch gewoon op, niet?", is de uitleg van Van Seumeren.

Ook de huisadvocaat van FC Utrecht treedt hem bij met een artikel uit het Nederlandse voetbalreglement. "Het bestuur van het Betaald Voetbal kan een besluit nemen in uitzonderlijke situaties", luidt dat artikel. De eigenaar van Utrecht maakt zich dan ook sterk dat ze een kans maken om hun gelijk te halen als ze in beroep gaan tegen de beslissing om de bekercompetitie zomaar stop te zetten zonder er een Europees ticket voor uit te delen.