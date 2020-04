Is er een oplossing in de maak voor de toekomst van Radja Nainggolan?

Radja Nainggolan weet nog niet wat zijn toekomst zal brengen. De centrale middenvelder werd dit seizoen uitgeleend aan Cagliari en daar wilde hij ook graag blijven, maar de Italiaanse club heeft niet de middelen om hem te houden. De voorzitter heeft echter een opvallend plan.

Nainggolan deed het in zijn beginperiode uitstekend bij de club en zo kon hij een transfer afdwingen naar AS Roma en later naar Inter. Dit seizoen speelde hij dus opnieuw bij de club waar zijn Italiaans avontuur begon.

Zijn passage bij Inter was niet zoals Nainggolan gehoopt had, maar dit seizoen heeft hij wel zijn voetbalplezier teruggevonden op het veld. Hij hoopt dan ook dat Cagliari hem definitief zou kunnen aankopen.

De voorzitter zou er alles aan willen doen om hem te houden en volgens Calciomercato heeft hij ook een plan. De club zou Nicolo Barella, die momenteel wordt uitgeleend aan Inter, ook definitief kunnen verkopen aan de Italiaanse topclub om zo de prijs te drukken. Als Barella effectief wordt verkocht, moet Cagliari in staat zijn om Nainggolan te houden.