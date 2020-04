Juan Cuadrado gaat serieus in de fout op Instagram en moet zich verontschuldigen bij de supporters: "Ik had niet gelezen wat er is gebeurd"

Juan Cuadrado heeft een serieuze blunder begaan op Instagram. Juventus publiceerde namelijk een foto waar Andrea Fortunato op te zien is. De voetballer is zo'n 25 jaar geleden overleden. Cuadrado had de tekst niet gelezen en begon bij deze foto te lachen met Adrien Rabiot. Juan Cuadrado maakte een grap op Instagram, want volgens de Colombiaan lijkt Adrien Rabiot namelijk op Andrea Fortunato. De supporters en de club konden er niet mee lachen, want Fortunado werd gezien als een talenvolle verdediger en hij is zo'n 25 jaar geleden overleden aan leukemie. Cuadrado besloot dan ook om zijn verontschuldigingen aan te bieden op Instagram. "Ik wil mij verontschuldigen voor mijn antwoord op een post van de club. Ik had de tekst niet gelezen en wist dus niet wat er is gebeurd", staat te lezen bij Het Nieuwsblad. Ma quanto sei scemo @Cuadrado pic.twitter.com/b2SPUxubYh — riccardo ⚡️ (@manerwski) April 25, 2020 🇮🇹 #JuanCuadrado, #gaffe su #Fortunato. Ma chiede subito #scusa 👉 https://t.co/ml02VSEGvI



🇬🇧 #Cuadrado #apologises after jokingly comparing #Rabiot to former #Juventusplayer who died of #leukaemia 👉 https://t.co/IHV4G1PFkV#Juventus #AndreaFortunato #AdrienRabiot @TifosiBN pic.twitter.com/cWID23STi7 — TifosiBN (@TifosiBN) April 25, 2020



