De trainer die de ogen heeft geopend van Kemar Roofe: "Ik heb veel van hem geleerd"

Voor dat hij een contract tekende in België speelde Kemar Roofe een geweldig seizoen bij Leeds United in de Engelse tweede klasse. Het heeft duidelijk indruk op hem gemaakt. Vooral over de trainer heeft hij lovende woorden.

De 15 doelpunten van Kemar Roofe in de Championship hielpen Leeds United bijna om terug te keren naar de Premier League, maar ze slaagden er uiteindelijk niet in om de play-offs te halen. De trainer van Leeds, Marcelo Bielsa, maakte indruk op Roofe: "Ik heb veel van hem geleerd", aldus de spits van Anderlecht. "Hij liet ons het voetbal op een andere manier zien. Alleen al de manier waarop hij de dingen doet heeft mijn ogen geopend. Alles bestond uit kleine details. Ik denk dat ik vroeger goed in vorm was, maar het werken met hem maakte mij nog fitter. Hij heeft mij geholpen", staat te lezen in verschillende Engelse media.